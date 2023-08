Samuel Rösch stammt aus einem kleinen Ort im Erzgebirge. In der evangelischen Kirchgemeinde in Großrückerswalde hat sich ein aktives Gemeindeleben erhalten und die Menschen sind in ihrem Glauben verwurzelt. Beim Kantor macht Samuel als Kind seine ersten Musikübungen, zunächst mit Triangel und Klanghölzern, dann mit Gesang. Auf dem Gymnasium im nahen Marienberg gründet er mit Mitschülern die christliche Band PaperClip, in deren Texten sich ihr Glaube widerspiegelt. Samuel schreibt die Texte.