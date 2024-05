3 Bundesländer, 3 Orte, 3 Aktionen, 1 Gewinner und eine große Unterhaltungsshow! Seit Mitte April wurden in Schneeberg, Bad Schmiedeberg und in Hildburghausen Herzensprojekte durch einen gemeinschaftlichen Frühjahrsputz verschönert. Die MDR Zuschauer konnten anschließend für das ihrer Meinung nach schönste Projekt abstimmen und kürten so das thüringische Hildburghausen zum Siegerort.