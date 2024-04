Ganze 15 Monate nach seiner Abschiedsshow, die ihm Showmaster Florian Silbereisen bereitete, ist Jürgen Drews zurück auf der Bühne - wenn auch nur für einen Song! Während seiner USA-Reise zog es den 79-Jährigen ans Mikrofon. Zusammen mit Tochter Joelina und deren Freund Adrian machte "Onkel Jürgen" Halt in der berühmt-berüchtigten Glücksspielstadt Las Vegas. Dort verschlug es das Trio ins Hofbräuhaus zu Brezeln und Blasmusik - doch der Sound änderte sich schnell, denn Jürgen Drews blieb nicht auf der Bierbank sitzen und erklomm die Bühne. Für die anwesenden Brauhausgäste sang er seinen Mega-Hit:

Darauf habe ich mein Leben lang gewartet, dass ich einmal in Las Vegas "Ein Bett im Kornfeld" singen kann!

Jürgen Drews steckt offensichtlich noch immer voller Tatendrang. Denn auch neue Musik zu veröffentlichen, ist für ihn wohl nicht ausgeschlossen. Er hat sogar ein ganz spezielles Ziel, wie er dem ARD-Magazin BRISANT verriet: "Ich will noch ein Riesen-Hit machen. Ich habe ja mindestens 200 Lieder liegen bei mir zu Hause. Es kann ja sein, dass da noch ein Hit rumfliegt. [...] Wie geil wäre das denn?"

Ein Grund für Jürgen Drews Bühnenabschied war seine Nervenkrankheit, an der er seit einiger Zeit leidet. Doch die macht ihm aktuell gar nicht so sehr zu schaffen.

Mir geht's eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Ich habe zwar Polyneuropathie, das wissen wir ja, aber das äußert sich bei mir relativ wenig, muss ich sagen. Ich bin also immer noch fit.

Er könne gut gehen, für sein Alter sei das super, betonte der 79-jährige Sänger weiter. Die Nervenkrankheit, an der auch Schlagersänger Andreas Martin und Hit-Produzent Ralph Siegel leiden, sorgt in den meisten Fällen für zunehmende Einschränkungen in der Bewegung. Betroffen sind vorrangig Arme und Beine.