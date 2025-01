Auch wenn es in Deutschland nach Klubbb3 ruhiger um ihn geworden ist, in seiner Heimat ist Jan Smit ein wahrer Superstar. Mittlerweile kann er dort auf zehn Nummer-Eins-Alben in seiner Karriere zurückblicken.

Umso überraschender ist es, dass sich der 39-Jährige nun mit einem deutschsprachigen Titel zurückmeldet. Mit seiner Kollegin, der niederländischen Schauspielerin und Sängerin Chantal Janzen (45), singt er den Klassiker "Ich bin wie du" von Marianne Rosenberg.

Bildrechte: IMAGO / ANP

Der Song, der am 24. Januar erschien, soll Lust auf ein großes Schlager-Event machen - das "Festival der Liebe" in Rotterdam.

Jan Smits Duettpartnerin, Chantal Janzen, ist auch in Deutschland keine Unbekannte. Sie moderierte mit ihm den ESC 2021. Außerdem saß sie in der 15. Staffel von "Das Supertalent" in der Jury und moderierte zwei Staffeln lang die Casting-Show "The Voice - Kids".

Fans hoffen auf Klubbb3-Comeback

Zusammen mit Florian Silbereisen und Christoff de Bolle mischte Jan Smit die Schlagerszene so richtig auf. Nach drei erfolgreichen Alben, zwei davon Nummer eins, wurde es jedoch ruhig um die Band und die drei kümmerten sich wieder um andere Projekte. Doch die Fans hoffen immer noch auf die Re-Union des Trios.

Bildrechte: MDR/SWR/Andreas Braun

Jan Smit konzentrierte sich vor allem auf seine Medienkarriere in seiner niederländischen Heimat. Er moderierte verschiedene Sendungen, u.a. den Eurovision Song Contest und war zwischenzeitlich sogar Präsident seines Lieblings-Fußballvereins FC Volendam.