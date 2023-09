"Dann rief mich so ein Typ von der Plattenfirma an und sagte: 'Pass mal auf Matthias, das nehmen wir nicht, das ist alles Schrott, wir müssen neue Wege gehen. Dieses 'ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht', das ist so ein verdammter Müll.'"

Die Generalkritik der Plattenfirma an seinen Songwriter-Künsten wurde für Reim zum Glücksfall: "Ich schrieb so mit: Ich lieb' dich, ich lieb' dich nicht", verriet er im Gespräch.

Diese Zugabe wird er sicherlich auch bei einem großen Konzert-Highlight präsentieren. Matthias Reim feiert am 16. September in der Berliner Wuhlheide mit seinen Fans sein 1.500. Konzert - nebenbei der Abschluss seiner diesjährigen Open Air-Tour. Als Grund, warum er gerade diese Location im Osten Berlins für sein Jubiläumskonzert ausgewählt hat, nannte er in einem Instagram-Posting seine besondere Beziehung zum Osten: "Das ist so ein bisschen, weil ich auch mit den Rocklegenden, also den Puhdys, City und Karat auf Tour war. Da komme ich auf die Open-Air-Bühne nach Hause, zu meinen Freunden"