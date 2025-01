Mit ihrer Musik erobert Melissa Naschenweng seit Jahren auch über die Grenzen ihrer Heimat Österreichs hinaus die Herzen der Schlagerfans, im Film "Pulled Pork" feierte sie 2023 ihr Debüt als Schauspielerin. Und nun sorgt die "Alpenbarbie" auch als "Society-Reporterin" für Furore. Im Auftrag des ORF war die Künstlerin beim diesjährigen, legendären Hahnenkamm-Skirennen in Kitzbühel unterwegs. Rund um die wohl berühmteste Ski-Abfahrt Österreichs tummeln sich Jahr für Jahr viele Prominente in dem berühmten Nobelskiort.

Bildrechte: picture alliance / Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com | Roman Zach-Kiesling

Bildrechte: picture alliance / Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com | Roman Zach-Kiesling

Auch im Jahr 2025 war Melissa Naschenweng als Österreicherin und leidenschaftlicher Skisport-Fan natürlich vor Ort, diesmal jedoch in einer für sie komplett neuen Rolle: Für das ORF-Format "Kitzbühel 25 – Promis, Partys, Pistentratsch" eilte die 34-Jährige von Event zu Event und sprach mit unzähligen Besuchern, Fans und Stars rund um den Wintersport-Wettbewerb.

Nicht nur der strahlenden Streif-Sieger James Crawford stand Melissa am Mikrofon Rede und Antwort, auch bekannte Größen aus der Schlagerwelt wie Peter Maffay , Vanessa Mai , DJ Ötzi und Lisa-Marie Friedle plauschten entspannt mit der Schlagerqueen in ihrer neuen Rolle als Reporterin.

Im Rahmen der "Kitz Charity Trophy" stand die gebürtige Villacherin dann selbstverständlich auch selbst auf den Brettern und das für den guten Zweck. Nach den Skiprofis wagen sich dabei "Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Showbusiness" den Zielhang der Abfahrt hinunter und sammeln dabei Spenden für "in Not geratene Bergbauern aus Nord-, Ost- und Südtirol", so ist es auf der Webseite des Veranstalters zu lesen.