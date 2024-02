Dazu zählt mit "Baldiga – Entsichertes Herz", ein weiterer Dokumentarfilm, der in der Sektion "Panorama Dokumente" läuft und auf der Berlinale Weltpremiere feiert. Regisseur Markus Stein und der Leipziger Drehbuchautor Ringo Rösener widmen dem 1993 verstorbenen Künstler Jürgen Baldiga ein filmisches Porträt. Der Fotograf und AIDS-Aktivist kämpfte gegen die Stigmatisierung homosexueller Lebensentwürfe.

Besonders freue ich mich, dass sechs Filme, an denen die MDM beteiligt ist, auf der Berlinale gezeigt werden, beziehungsweise im Wettbewerb stattfinden. André Naumann, Geschäftsführer Mitteldeutsche Medienförderung

Drehorte in Halle und Gera

Als Eröffnungsfilm im Wettbewerb "Generation Kplus", der internationale Produktionen zeigt, läuft "Sieger sein" von Soleen Yusef. Der Film erzählt von einem kurdischen Mädchen, das mit ihrer Familie nach Deutschland geflohen ist und anfängt, in einer Mädchenfußballmannschaft zu spielen. Der MDR war an der Produktion beteiligt, wie auch beim Film "Treasure", der im Rahmen der "Berlinale Special Gala" läuft. Die deutsch-französische Koproduktion der Regisseurin Julia von Heinz handelt von einer US-amerikanischen Journalistin, die sich mit ihrem Vater in Polen auf die Spuren ihrer jüdischen Familie begibt. Die Hauptrollen übernahmen Lena Dunham, Stephen Fry und Zbigniew Zamachowski. Gedreht wurde unter anderem in Halle und Gera.

Bildrechte: MDR/ Stephan Burchardt / DCM

"The Editorial Office" von Roman Bondarchuk feiert in der Berlinale-Reihe "Forum" Premiere. Erzählt wird die Geschichte eines Naturforschers, der in der Steppe der südlichen Ukraine Zeuge eines Verbrechens wird und versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Film wurde von Elemag Pictures aus Gera koproduziert.

Neuer Dresen-Film als bester Film nominiert

Auch Andreas Dresens neuer Film "In Liebe, Eure Hilde" wurde von der Jury für den Wettbewerb um den Goldenen Bären nominiert. Der Film des in Gera geborenen Regisseurs erzählt die tragische Geschichte von Hilde Coppi, die in der NS-Zeit Mitglied der Widerstandsgruppe "Rote Kapelle" war. Es ist Dresens erster Film, der in dieser Zeit spielt. Die Hauptrolle ist mit Liv Lisa Fries besetzt – bekannt aus der Serie Babylon Berlin. Der Film feiert auf der Berlinale Premiere.