Wie am Montag im Rahmen der Pressekonferenz zur 74. Berlinale bekannt wurde, hat der Film "In Liebe, Eure Hilde" des in Gera geborenen Regisseurs Andreas Dresen in diesem Jahr die Chance auf einen Goldenen Bären. Der Film, der nach einem Drehbuch von Laila Stieler entstanden ist, bewirbt sich damit um die Auszeichnung für den besten Film des Wettbewerbs. Er feiert auf der Berlinale Premiere. Mit "Sterben" von Matthias Glasner ist ein weiterer deutscher Film nominiert.