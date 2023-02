Berlinale Goldener Bär für Dokfilm "Sur l'Adamant"

Den Silbernen Bären für den Großen Preis der Jury erhielt das deutsche Beziehungsdrama "Roter Himmel" von Christian Petzold. Als bester Regisseur wurde der Franzose Philippe Garrel für "Le grand chariot“ ("The Plough") geehrt. Die Auszeichnung beste Hauptdarstellerin ging an die erst achtjährige Spanierin Sofia Otero für "20.000 especies de abejas" (20.000 Species of Bees") von Estibaliz Urresola Solaguren. Das junge Mädchen, das zum ersten Mal vor der Kamera stand, spielt darin einen Jungen, der auf der Suche nach seiner Identität ist und von seiner Familie als Mädchen behandelt werden will.