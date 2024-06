Christina Morina ist mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2024 ausgezeichnet worden. Sie erhält die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Werk "Tausend Aufbrüche. Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren". Der Preis wurde am Dienstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen.

"Demokratien befinden sich auf der ganzen Welt in der Krise, darüber herrscht weitgehende Einigkeit. Die Frage aber, was es eigentlich heißt, Demokratie zu leben, gerät dabei oft in den Hintergrund. Christina Morina nutzt bisher wenig beachtete Quellen, um zu zeigen, wie unterschiedlich sich das Demokratieverständnis in Ost- und Westdeutschland seit den 1980er Jahren entwickelt hat", heißt es in der Begründung der Jury.

Christina Morina wurde 1976 in Frankfurt (Oder) geboren. Sie studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Journalistik unter anderem in Leipzig und war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Jena. Seit 2019 ist Morina Professorin für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Mit ihrem Buch über Demokratie war sie 2024 bereits für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert.