Auch Wolf Haas, bekannt als Bestseller-Autor und eleganter Krimischreiber, ist mit "Eigentum" für die Belletristik-Auszeichnung aufgestellt, ein Buch über den Tod und das Abschiednehmen von seiner Mutter.

Zwei der Belletristik-Nominierten haben die Familie im Fokus. In Dana Vowinckels "Gewässer im Ziplock" geht es um eine jüdische Familie, bei der mehrere Generationen ihre religiösen, sozialen und kulturellen Eigenheiten einbringen – was natürlich nicht ohne Konflikte abläuft, etwa zwischen Großeltern und Enkelin. Auch in Inga Machels "Auf den Gleisen" geht es um eine Familienkonstellation, die Autorin zeichnet in ihrem Roman eine komplizierte Vater-Sohn-Beziehung nach. Das Buch erzähle ungewöhnlich intensiv von Vater- und Selbstverlust, von Trauer und Rausch, von Auslöschungs- und Einschreibungsversuchen, heißt es in der Jurybegründung.

Barbi Marković webt mit ihrem Roman "Minihorror" einen geschickt geflochtenen Kranz aus Episoden um die beiden Wesen Miki und Mini, die durch Wien und andere Städte "rumkobolden". Das Buch hat etwas Fratzenhaftes, Überdrehtes, was hier aber als Kompliment zu verstehen ist. Von Anfang an gibt es hier einen echten Funkenflug von originellen Sätzen. Die Jury erklärt: "Ironie verschärft sich hier zu Satire, Humor dreht sich in Sarkasmus und die Perspektive macht kleine Wesen groß. Der vergessene Krieg der 90er-Jahre mitten in Europa und seine Folgen bilden den dunklen Untergrund."

Erstmals Hörbuch für Sachbuchpreis nominiert

Bei den Sachbuch-Nominierten fällt auf, dass die Themen Ukraine-Krieg und Nahost nicht in der Liste potenzieller Preisträger vertreten sind. Auch die großen Jubilare dieses Jahres, Franz Kafka, Erich Kästner und Caspar David Friedrich sind nicht mit Sachbuch-Nominierungen für eine Zusatzehrung vertreten.

Erstmals ist mit "Jahrhundertstimmen" jedoch ein Hörbuch in dieser Kategorie aufgestellt. Die zweite Kollektion aus der Reihe stellt historische Originalaufnahmen zur deutschen Geschichte zwischen 1945 und 2000 vor, vom "Ich bin ein Berliner" John F. Kennedys 1963 bis zur "Ruck-Rede" des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog 1997. Als "klug arrangiert und kommentiert" bezeichnet die Jury das Hörbuch in ihrer Begründung. Die Stimmen "fügen unserem historischen Bewusstsein eine neue Dimension hinzu: die auditive." In Zeiten von gefakten Fakten trage das zur notwendigen Bestandsaufnahme dessen bei, was war, argumentiert die Buchmesse-Jury.