Weniger volle Büros. Diesen Trend sieht auch Friedrich Schmitz. Der Geschäftsführer vom Unternehmerverband Thüringen sagt aber auch, Büroflächen seien weiterhin gut gefragt, vor allem in Städten wie Erfurt und Jena. "Wir hatten vielleicht vor zehn Jahren in Erfurt einen Leerstand von 15 Prozent. Aktuell haben wir einen Leerstand von vier Prozent. Büroflächen, die auf den Markt kommen, sind innerhalb kürzester Zeit auch wieder vermarktet."

Der Mittelstand passe sich an den Wunsch der Mitarbeitenden nach hybridem Arbeiten an, sagt der Chefvolkswirt des Mittelstandsverbands BVMW, Hans-Jürgen Völz. Er erklärt, bei neu anstehenden Vermietungen würden geringere Mieträume in Anspruch genommen, Flächen verringert und Flächen an andere Unternehmen abgegeben werden.