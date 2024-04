Nach der Verhaftung eines Mitarbeiters des AfD-Politikers Maximilian Krah wegen mutmaßlicher Agententätigkeit für China rechnet Bundesjustizminister Marco Buschmann mit dem Bekanntwerden von weiteren Spionagefällen. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir auch in den nächsten Monaten weitere Enttarnungen vornehmen werden", sagte Buschmann am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".