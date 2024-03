Auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen ist in der Nacht zu Freitag ein Reisebuss mit rund 60 Insassen verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden mindestens 21 Menschen verletzt, einer davon schwer. In dem Reisebus befanden sich demnach Schüler eines Berufskollegs aus Warburg auf der Rückfahrt von einer Klassenfahrt. In Lebensgefahr sei niemand, hieß es. Der Fahrer des Busses blieb den Angaben zufolge unverletzt.