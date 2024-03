Das Anschnallen ist enorm wichtig. In Bussen haben wir in der Regel nur den Beckengurt. Der ist natürlich nicht so gut, wie der Dreipunktgurt im Auto. Möglicherweise prallt man mit dem Kopf gegen den Vordersitz. Entscheidend ist jedoch, dass ich im Sitz gehalten werde, wenn der Bus zur Seite kippt. Das kann schwere Kopfverletzungen verhindern. In der Regel weist der Busfahrer bei Fahrtantritt darauf hin, fährt jedoch später und kann es nicht mehr ständig kontrollieren. Die Passagiere stehen auf, gehen zur Toilette oder kaufen sich ein Getränk. Sie sind in ständiger Bewegung. Der Busfahrer müsste regelmäßig an das Anschnallen erinnern. Durchsetzen kann er es im Zweifel nicht.