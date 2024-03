Erste Tote identifiziert

Einen Tag dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 bei Leipzig steht die Identität von drei der vier Todesopfer fest. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig am Donnerstagnachmittag handelt es sich um eine 19-Jährige aus Bayern, eine 20 Jahre alte Frau aus Indonesien mit Wohnsitz in Berlin sowie eine 47 Jahre alte Polin. Das vierte Opfer sei ebenfalls eine Frau. Sie habe bisher aber noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden können. Alle vier waren demnach noch an der Unfallstelle auf der A9 gestorben.

Viele ausländische Fahrgäste

Zahlreiche Passagiere an Bord des Fernbusses stammen aus dem Ausland. Der Polizei zufolge waren 18 der insgesamt 54 Insassen deutsche Staatsangehörige. Die anderen Fahrgäste stammen aus mehr als 20 verschiedenen Ländern. So sind unter ihnen vier Menschen aus Afghanistan, jeweils drei aus der Ukraine und Indonesien, je zwei aus Syrien, Peru, den USA, Polen, China, Kroatien, und Indien sowie Einzelreisende aus Bosnien-Herzegowina, Usbekistan, Tschechien, der Slowakei, Russland, der Türkei, dem Iran, Nordmazedonien, Neuseeland, Frankreich, Kanada und der Schweiz bzw. Italien.

Klar ist auch: Nationalität bedeutet nicht Wohnort. Der Großteil der Menschen kommt aus Berlin, hat seinen Wohnsitz in Berlin und der Umgebung. Olaf Hoppe Sprecher der Polizei Leipzig über die Unfallopfer

Wer von ihnen wie schwer verletzt wurde, konnte die Polizei nicht mitteilen. Nach ihren Angaben waren zunächst alle Insassen des Busses in Krankenhäuser gebracht worden. Bildrechte: picture alliance/dpa/Sebastian Willnow

Wirrwarr um Zahl der Verletzten

Wie viele der 54 Insassen des Reisebusses tatsächlich wegen Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden mussten, ist nicht klar, weil der Polizei zufolge einige Betroffene sehr schnell wieder entlassen wurden und zudem einige Kliniken aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskünfte erteilen. Nach MDR-Recherchen mussten mindestens 44 Personen medizinisch behandelt werden: elf im Uniklinikum Leipzig, zwölf im Klinikum St. Georg in Leipzig, 16 im Klinikum Bergmannstrost in Halle und fünf im Krankenhaus in Delitzsch. Die Polizei sprach zwischenzeitlich von 35 Verletzten.

Mehrere Verletzte bereits weder entlassen

Fest steht neben der Zahl der Todesopfer nur die Anzahl der schwerverletzten Businsassen. Laut Polizei sind es sechs Personen, die teils notoperiert werden mussten und weiter in stationärer Behandlung sind. Eine davon befindet sich im Leipziger Uniklinkum. Sie lag nach Angaben der Einrichtung vorübergehend auf der Intensivstation, konnte aber mittlerweile auf eine Normalstation verlegt werden. Zehn weitere im Klinikum behandelte Buspassagiere wurden demnach bereits entlassen und zumeist von Angehörigen abgeholt.



Weitere 16 Unfallopfer waren im Klinikum Bergmannstrost in Halle in Behandlung. Neun von ihnen sind den Angaben zufolge am Donnerstag entlassen worden. Behandelt wurden die Verletzten unter anderem wegen Prellungen, Brüchen, Schürf- und Schnittwunden.

Opferberatung: Hier finden Betroffene, Ersthelfer und Hinterbliebene Hilfe Telefonnummer: 0351-56 45 50 99

E-Mail: opferbeauftragte@sms.sachsen.de

Ersthelfer unter Schock