Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt gemeinsam mit Zoll und Polizei in einem Fall von Drogenhandel . Nach Recherchen von MDR Investigativ sind bei Razzien am vergangenen Freitag rund 300 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt worden. Zudem sollen mindestens sechs Beschuldigte festgenommen worden sein.

Bei den Durchsuchungen wurden 170.000 Euro Bargeld und eine scharfe Schusswaffe gefunden. Ausgangspunkt des Verfahrens sollen Hinweise auf Drogenhandel in Thüringen gewesen sein.

Die Razzien am vergangenen Freitag fanden in Sachsen und Sachsen-Anhalt statt. In dem Fall hatte die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamtes Dresden und des Thüringer Landeskriminalamtes ermittelt.