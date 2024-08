Nach MDR THÜRINGEN-Informationen ist der 40-Jährige immer wieder mit Straftaten in Erscheinung getreten, die mutmaßlich Clans der armenischen Mafia zugeordneten werden. Unter anderem war er im Sommer 2014 an einer Schießerei zwischen zwei armenischen Mafia-Clans in einer Erfurter Spielothek beteiligt und stand deshalb auch vor Gericht. Im April 2017 sorgte eine Schlägerei bei einem Boxkampf zwischen den bekannten Boxern Arthur Abraham und Robin Krasniqi in Erfurt deutschlandweit für Schlagzeilen.