Rund 130.000 Brücken gibt es in Deutschland. Viele von ihnen sind in einem desolaten Zustand und müssen dringend saniert werden – das ist spätestens seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden am 11. September klar.

Viele Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fragen sich deshalb: Wie werden die Brücken überprüft? Gibt es noch weitere bröselnde Bauwerke? Was muss passieren, damit der Zustand der Brücken sich wieder bessert? Und wie wahrscheinlich ist es, dass es zu weiteren Einstürzen kommt? Die wichtigsten Antworten:

Wie werden Brücken überprüft?

Mindestens alle sechs Jahre findet eine Hauptprüfung statt, bei der Ingenieure die Brückenlager vermessen, Beton abklopfen oder Stahlteile auf Risse untersuchen. Hinzu kommen Zwischenprüfungen und jährliche Besichtigungen. Jede Brücke erhält eine Zustandsnote.

"Das Ziel ist zum einen, die Sicherheit für den nächsten Sechsjahres-Zyklus zu gewährleisten", sagt Steffen Marx vom Institut für Massivbau der TU Dresden. "Das andere Ziel ist, Klarheit darüber zu erlangen, welche Brücken dringend sanierungsbedürftig sind."

Die Zustandsnoten von Brücken - 1,0 bis 2,9: Die Brücke befindet sich in "sehr gutem" bis "ausreichendem Zustand".

- 3,0 bis 3,4: Die Brücke befindet sich in "nicht ausreichendem" Zustand und sollte in naher Zukunft saniert werden.

- 3,5 bis 4,0: Die Brücke befindet sich in "ungenügendem Zustand", bei dem die Standsicherheit und/oder die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt ist. Die Brücke ist in der Regel zwar nicht einsturzgefährdet, weist aber Mängel auf wie fehlende Gitterstäbe im Geländer, Risse im Beton oder Korrosionsschäden.

Bei besonderen Umständen wie Hochwasser oder Unfällen können Sonderprüfungen stattfinden. So kündigte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens vergangene Woche zusätzliche Prüfungen für 22 Bauwerke an, die ähnlich wie die Carolabrücke gebaut wurden.

Wie steht es um die Brücken an Bundesstraßen und Autobahnen?

Brücken werden in Deutschland entweder vom Bund, den Ländern oder den Kommunen betrieben. Der Bund ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig für rund 4.000 Brücken bzw. 5.300 Brückenbauwerke (große Brücken bestehen manchmal aus mehreren Bauwerken) an Bundesstraßen und Autobahnen. Darunter sind sowohl große Straßenbrücken wie die Elbebrücke in Tangermünde als auch einfache Überführungen für Fußgänger.

Laut einem im März veröffentlichten Bericht der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) befinden sich in Sachsen-Anhalt vier Prozent dieser Bauwerke in "nicht ausreichendem" oder "ungenügendem Zustand". In Sachsen sind es 3,4 Prozent, in Thüringen 0,7 Prozent. Damit stehen alle drei Bundesländer vergleichsweise gut da: In anderen Regionen gibt es deutlich mehr marode Brücken.