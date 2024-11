Urteil Bundesverfassungsgericht Zwangsbehandlung von Patienten muss nicht immer in Klinik stattfinden

26. November 2024, 12:28 Uhr

Rechtlich betreute Menschen müssen nicht in jedem Fall stationär ins Krankenhaus, wenn sie zwangsweise medizinisch behandelt werden sollen. Die entsprechende gesetzliche Regelung ist zum Teil mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag. Ausnahmen können demnach in bestimmten Fällen gemacht werden.