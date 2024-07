Rund 33.600 Pflegefachpersonen haben 2023 die generalistische Pflegeausbildung in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Tancred Lasch ist der Pflegerische Departmentleiter am Universitätsklinikum Leipzig. Lasch findet, dass die Pflegeausbildung an der hauseigenen Medizinischen Berufsfachschule gut läuft: "Also unsere Bewertung der ersten Absolventen der generalistischen Ausbildung ist eigentlich grundsätzlich positiv. Das muss man ganz klar sagen."

Ausbildung ist EU-weit anerkannt

Nur der Übergang in die Praxis sei eine Herausforderung. Denn wer jetzt ausgebildete Pflegefachperson ist, hat in drei Jahren "ein bisschen von allem" gelernt. Die aktuelle Statistik zeigt: Kaum ein Azubi hat sich in der Ausbildung für eine Vertiefung im Bereich Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder im Bereich Altenpflege entschieden.