Wer mitbekommt, wie andere ausländerfeindliche Parolen rufen oder singen, kann sich natürlich an die Polizei wenden. Warum das so wichtig ist, erklärt Josephin Sader von der Polizeidirektion Leipzig. "Grundsätzlich besteht hier der Verdacht der Volksverhetzung und in diesem Fall ist das eine Straftat. Die Polizei kann nur Ermittlungen durchführen, wenn sie Kenntnis von dieser Straftat hat. Deswegen in jedem Falle die Polizei informieren und sich auch für Nachfragen zur Verfügung stellen", sagt Sander.