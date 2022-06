Corona, Ukrainekrieg, Klimakrise, soziale Ungleichheit - leben wir eigentlich in einer besonders schweren Zeit? Hartmut Rosa erinnert sich an seine Jugend. Damals hätten Lehrer gesagt, man könne keine Kinder mehr in die Welt setzen - wegen Aufrüstung und der ständigen Gefahr eines Atomkriegs. Auch früher lebten Menschen also nicht ständig in Harmonie und Frieden. Doch die gegenwärtige Häufung von "existenziellen Krisen" erlebe er als etwas Besonderes, sagt der Soziologe.