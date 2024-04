Berufsorientierung Sachsens Handwerk fordert Geld vom Staat für Praktikanten

Kammerpräsident Wagner entgegnet, der Staat bezahle ja auch Abiturienten das Studium: "Wenn wir den Einsatz von Fördergeldern in der akademischen Bildung anschauen, ist das in einer Größenordnung, von der das Handwerk nur träumt."

Was dem Handwerk hilft: Der Wahlkampf hat begonnen. Sachsens SPD kündigt an, sich für Praktikumsprämien in Kleinstbetrieben einzusetzen. Wenn es ihr wirklich so wichtig wäre, könnte SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulig die Praktikumsprämien allerdings auch einfach einführen.