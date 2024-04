Die Studie "Zwangsarbeit politischer Häftlinge in Strafvollzugseinrichtungen der DDR" ist durch die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) beauftragt worden. Dafür haben zwei Wissenschaftler um den Historiker Jörg Baberowski vom Lehrstuhl für Osteuropawissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität unter anderem Protokolle, Korrespondenzen und Lieferaufträge ausgewertet. Zudem haben sie Zeitzeugen befragt. Die beiden Historiker betonten bei der Vorstellung ihrer Recherchen, dass die 120 Seiten umfassende Studie nur die Vorarbeit für eine notwendige Hauptstudie gewesen sei.

In der DDR sind ab den Fünfzigerjahren bis 1989 jedes Jahr 15.000 bis 30.000 Häftlinge zur Arbeit gezwungen worden, so Studienautor Markus Mirschel. Diese seien vor allem in solchen Bereichen eingesetzt worden, in denen zivile Arbeitskräfte wegen der schlechten Arbeitsbedingungen nicht arbeiten wollten, etwa in der Chlorproduktion im Chemiekombinat Bitterfeld.