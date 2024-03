Deutsche Gesellschaft für Ernährung Deutsche müssen weniger Fleisch essen, auch der Umwelt zuliebe

In einem mathematischen Modell wurden deshalb auch Umweltauswirkungen von Lebensmitteln mit bedacht. In den meisten Fällen seien umweltverträgliche Lebensmittel aber ohnehin auch die gesünderen. Das Hauptproblem: Die Deutschen essen viel zu wenig Obst und Gemüse und drei Mal so viel Fleisch wie empfohlen, sagt Melanie Speck, Ökotrophologin an der Universität Osnabrück: "Selbst wenn wir mal 'ne Treibhaustomate essen, ganz ehrlich, dann freue ich mich. Wir müssen erstmal über Erzeugnisse wie Milch, Fleisch und Fleischerzeugnisse sprechen."

Experten: Deutsche müssen sich mehr Zeit nehmen fürs Essen

Im aktuellen Ernährungsreport geben Ostdeutsche fast doppelt so häufig wie Westdeutsche an, mindestens einmal am Tag Fleisch oder Wurst zu essen. Peggy Dathe plädiert eher für den Sonntagsbraten - lieber einmal gute Qualität, statt täglich schlechte, sagt die staatlich anerkannte Diätassistentin.