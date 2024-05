Diehl: Behörden haben oft keine Erfahrungen damit

Irgendwann wurde es Katja Diehl zu viel und sie zog sich resigniert aus der Öffentlichkeit zurück. Wochen später kam sie zurück und stellte in 50 Fällen Strafanzeige. "Ich habe manchmal auch gefragt, wie es denn wäre, wenn mir das an der Ampel jemand entgegenbrüllen würde und nicht per Mail schreiben würde." Darauf wurde ihr geantwortet, das wäre etwas anderes und dann wäre es eine klare Bedrohungslage. "Wir Betroffenen merken bei solchen Situationen immer wieder, dass manche Leute immer denken, man kann das Internet noch aus dem Leben trennen – ist ja Quatsch", betont Diehl.

"Das ist mittlerweile alles so vermengt. Es gibt nur noch dieses eine Leben: Und das ist on- und offline gleichzeitig. Da habe ich auch gemerkt, dass viele der Behörden, der Menschen, die dahinter steckten, ja einfach keine Erfahrung mit so etwas haben", erklärt Diehl. Nur in einem der 50 Fälle identifizierten die Behörden einen Täter. Er wurde verurteilt.

Resch verlangt Schließung von Facebook-Gruppe

Unbefriedigend findet die Strafverfolgung auch die Rechtsanwältin Juliane Schütt, die Jürgen Resch vertritt. Opfer von Attacken können sich wehren, indem sie die Hassposts bei der Plattform – in Reschs Fall beim Besitzer von Facebook, dem Konzern Meta – melden. Dann bleibt nur die Hoffnung, dass die Hasstexte entfernt werden. Wer einzelne Täter identifiziert, kann zivilrechtlich gegen sie vorgehen. Auch das sind aus Sicht der Rechtsanwältin mühsame Verfahren mit ungewissem Ausgang. Schütt und ihr Mandant Resch halten die Situation für unzumutbar.