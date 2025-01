Der Fahrkartenautomat an einer Leipziger S-Bahn-Haltestelle steht fast verwaist. Nur eine ältere Frau beugt sich über den Touchscreen, um in dem Menü das passende Ticket für sich zu finden. Die meisten Fahrgäste hier nutzen das Deutschlandticket. Das Feedback ist positiv: "Deutschlandticket ist gut. Ja, ich war gestern in Würzburg", erzählt eine Person. "Ja, ich nutze das Deutschlandticket", sagt eine andere. Eine weitere erzählt, sie arbeite in Leipzig und fahre alle zwei Tage mit der Straßenbahn; und da sich das preislich nicht mehr viel nehme, "hat natürlich jeder jetzt so ein Deutschlandticket".