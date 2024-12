"Ich nutze das Deutschlandticket seit der Einführung und habe auch meinen Arbeitsrhythmus darauf abgestimmt. Trotz des Zustandes der Bahn ist und bleibt es eine sehr gute Maßnahme. Nicht nur, weil diese anstrengenden Tarifzonen wegfallen. Auch, weil es Menschen mit kleinerem Geldbeutel mehr Möglichkeiten gibt, an Kultur oder Sport teilzunehmen", schreibt Jule (42) aus dem Landkreis Nordsachsen. In ihrem und in vielen anderen Kommentaren aus der MDRfragt-Gemeinschaft werden zwei Gründe dafür genannt, warum das Deutschlandticket aus Sicht der Befürworter auch weiterhin gelten sollte: Es vereinfacht die Nutzung des Nahverkehrs, weil es bundesweit gilt. Es spart Abonnenten Geld beim Pendeln oder bei Fahrten zu Veranstaltungen, zum Arzt oder zum Einkaufen.



René (39) aus dem Landkreis Leipzig fährt nach eigenen Angaben zur Arbeit immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln: "Durch das Deutschlandticket spüre ich die finanzielle Entlastung sofort im Geldbeutel. Sonst müsste ich um die 180 € pro Monat bezahlen." Gut zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) finden es so wie Jule und René auch sinnvoll, dass es das Deutschlandticket 2025 weiterhin gibt.

"Wir wollen eine Verkehrswende. Dorthin gelangen wir nur, wenn der ÖPNV attraktiver wird und dazu zählt auch ein bezahlbarer Preis. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass auch Familien in der Lage sind, sich das Ticket zu leisten. Stichwort: Schülerticket", schreibt Lisa (29) aus Weimar in Thüringen, die selbst das Ticket abonniert hat. Jüngere Befragte wie Lisa finden es tendenziell häufiger sinnvoll, das Deutschlandticket fortzuführen: Bei allen zwischen 16 und 29 Jahren sind acht von zehn Befragten (81 Prozent) für ein Fortführen des Nahverkehrstickets. Dafür gibt es dagegen in der Altersgruppe 50 bis 64 Jahre nur von sechs von zehn Befragten (63 Prozent) Zuspruch.

Gut ein Fünftel der Befragten (22 Prozent) hält es nicht für sinnvoll, das bundesweite Nahverkehrsticket zum Festpreis weiter anzubieten. Zu dieser Gruppe gehört Nicole (45) aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz: "Ich kann das Deutschlandticket nicht anwenden, da der ÖPNV bei mir vor der Haustür nicht existiert. Ich finde, es sollte auch Tagestickets geben. So könnten sich noch einzelne Personen ab und zu auf diese Art der Fortbewegung einstimmen. Ich kaufe keine Flatrate, die ich nicht nutzen kann." Immer wieder weisen Teilnehmende aus der MDRfragt-Gemeinschaft darauf hin, dass eben diese Nahverkehrs-Flatrate aus ihrer Sicht eher etwas für die Stadtbewohner ist. Auf dem Land fehlten schlicht Bus- und Bahnverbindungen, um das Ticket sinnvoll nutzen zu können.

In vielen Kommentaren wird die Finanzierung des Deutschlandtickets kritisiert: Dafür sind für 2025 wie für die vergangenen beiden Jahre drei Milliarden Euro eingeplant. Die teilen sich Bund und Länder erneut jeweils zur Hälfte. Die Milliarden-Zuschüsse sollen die Verluste der Verkehrsunternehmen ausgleichen, denn das Deutschlandticket ist günstiger als die lokalen Tarife. Doch die Finanzprobleme vieler Verkehrsunternehmen spitzen sich offenbar trotzdem zu, meldet der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Wenn das Geld knapp sei, werde aber der Nahverkehr nicht weiter ausgebaut, argumentieren Gegner des Angebots aus der MDRfragt-Gemeinschaft. Damit fehlten weiter dringend nötige Verbindungen auf dem Land. Gleichzeitig bleibe das Problem, dass durch die Beliebtheit des Tickets vor allem Regionalbahnen in Spitzenzeiten noch voller seien als bisher schon.



Der Kommentar von Susanne (50) aus Jena steht stellvertretend für viele andere: "Leider wurde hier die falsche Reihenfolge gewählt. Man hätte erst dafür sorgen müssen, dass insbesondere die Bahn, aber auch der ÖPNV, den Herausforderungen gewachsen sind und dann mehr Menschen mit Preisanreizen motivieren können, sie auch zu nutzen. Jetzt drängeln sich die Menschen in überfüllten Zügen und das Geld für den Ausbau fehlt." Susanne gehört zu den Befragten, die ein Deutschlandticket im Abo haben und den ab Januar geltenden Preis von 58 Euro noch für zu niedrig halten.