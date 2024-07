Traditionelle Spezialität Deutschland und die Türkei streiten um den Döner

Die "International Doner Federation", eine Vereinigung aus der Türkei, hat für den Döner Kebab einen Schutzantrag bei der Europäischen Union gestellt. Das in Deutschland beliebte Gericht soll damit als "garantiert traditionelle Spezialität" eingetragen werden.



Der türkische Antrag beinhaltet genaue Vorgaben, wie der traditionelle Döner hergestellt werden muss. So wird darin unter anderem die Verwendung von Kalb- und Jungrindfleisch sowie Putenfleisch ausgeschlossen, sagte ein Sprecher des Bundesernährungsministeriums. In Deutschland sei dies jedoch üblich und so auch in den Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse des Deutschen Lebensmittelbuches für die Produktbezeichnung "Döner Kebab" beschrieben. Um Zutaten wie Brote, Soße, Kraut und Salat geht es in dem Antrag nicht.