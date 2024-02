Im März werden die ersten von ihnen in den Handel kommen, vorerst in die Edeka-Märkte. Mit den Ketten Kaufland und REWE führt Mustafa Demikürek derzeit Verhandlungen. Ebenso mit verschiedenen Tankstellenketten. 6,99 Euro ist seine Preisempfehlung an die Märkte. Und: es gibt bereits Anfragen internationaler Handelsketten. Hier sieht Mustafa Demikürek einen weiteren Vorteil: "Wer spontan Appetit auf Döner hat, kann jederzeit zu seinem Kühlschrank gehen und sich seinen Döner aufbacken." Aber auch ältere Menschen, die sonst eher nicht zum "Dönermann" gehen, könnten so einfach mal was Neues ausprobieren.