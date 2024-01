Marie -Claire Koch ist Redakteurin für digitale Gesundheitsthemen beim IT-Internetportal Heise Online und sagt Nein: "Das geht auf jeden Fall nicht, niemand wird zu einer elektronischen Patientenakte gezwungen. Ab 2025 ist es so, dass jeder gesetzlich Versicherte automatisch eine elektronische Patientenakte erhält. Und wer sie nicht möchte, der muss erstmal widersprechen."

Genauso könne auch die Versicherung nicht verlangen, Zugriff auf die Akte zu bekommen, fügt Koch hinzu: "Es ist auch so vorgesehen, dass die Schlüssel für die elektronische Patientenakte nicht die Krankenkassen haben, sondern dass die bei zwei verschiedenen Schlüsseldienstleistern in der Telematik-Infrastruktur liegen. Das ist das besonders gesicherte Gesundheitsnetz. Und da darf eben die Krankenkasse keinen Zugriff haben."

Die größte Kritik dreht sich aber um den Datenschutz. Unser Hörer möchte wissen, wer dafür verantwortlich ist. Infos dazu gibt es auf der Seite der " Gematik – die Nationale Agentur für Digitale Medizin ". Gesellschafter der Gematik sind unter anderem das Bundesgesundheitsministerium und die Bundesärztekammer. Online heißt es: "Der Anbieter der Akte ist für die Datenverarbeitung verantwortlich. In der Regel ist das Ihre Krankenkasse. Wenn weitere Unternehmen für den Betrieb mit eingebunden sind, so handeln sie im Auftrag des Anbieters, der die Verantwortung trägt. Weder der Anbieter, noch der Betreiber können die Inhalte der Akte lesen."

Hartmut Pohl ist sich da nicht so sicher. Er ist Professor für Informationssicherheit und findet noch sehr kompliziert einzusehen, wer jetzt genau welche Daten bekommt. Er sieht die Bundesregierung in der Bringschuld: "Mir ist das völlig unklar und das zeigen auch die Fragen, die Ihnen gestellt werden. Der Versicherte ist völlig unsicher, weiß nicht, was er machen soll und im Zweifel übt er Opt-Out aus. Das ist die einfachste Lösung für einen Versicherten."