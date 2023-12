Auch Zugriffe soll es nur in einem geschlossenen Netzwerk geben, in der "Telematikinfrastruktur" unter Aufsicht der Gematik GmbH . Die Daten sollen verschlüsselt sein. Niemand, außer den Versicherten und denjenigen, denen sie Zugriff gewähren, soll sie sehen können, auch die Krankenkasse nicht.

Anbieter und Software müssen eine Zertifizierung durchlaufen und bei sicherheitsrelevanten Updates diese wiederholen. Alle Aktivitäten in der ePA sollen protokolliert und von Nutzern drei Jahre lang eingesehen werden können, auch um unberechtigte Zugriffe nachzuvollziehen. Ob Hacker etwa über manipulierte Smartphones nicht doch in die Telematik-Infrastruktur eindringen können und dann auch wie tief, wird sich zeigen müssen.

Verantwortlich ist der Anbieter einer elektronischen Patientenakte, in der Regel also die Krankenkasse. Sind noch weitere Unternehmen eingebunden, so handeln sie im Auftrag. Ansprechpartner für Fragen zum ePA-Datenschutz sind damit also die Datenschutzbeauftragten der Krankenversicherungen.