"Lecker, Leiche! Mahlzeit, Mama!" Spricht der Jugendliche am Sonntagsmittagstisch, schaufelt sich Kartoffeln und Gemüse auf den Teller. Hat sich doch echt ein Hähnchen auf den Sonntagstisch verirrt, liebevoll geschmurgelt, appetitlich duftend. Das schert die Jugend wenig, ihr Blick auf den Teller ist grausam ehrlich und herrlich unbestechlich. Aber auch in der Kantine kommentieren Kollegen manchmal, "Oh, du isst noch Quälfleisch". In beiden Fällen sitzen zwei unsichtbare Gäste am Tisch: Frau Klimadebatte und Herr Umweltschutz. Die sind eigentlich immer da, wenn es ums Essen geht. Theoretisch wollen wir ja alle, dass alle genug zu essen haben und niemand will dafür absichtlich die Erde zerstören. Also steigen die, die es sich leisten können, munter um auf Bioprodukte, braten Fleischersatz-Schnitzel, trinken, wenn Milch, welche vom Biohof oder lernen den Geschmack von Hafer-, Soja-, Reis- oder Mandelmilch schätzen.

Biofleisch: Milchmädchenrechnung?

Und was ist mit Soja-, Reis- und Mandelmilch?

Urlaub auf dem Bauernhof. Und dann ein schönes Steak ... Bildrechte: imago/blickwinkel Zurück zur Milch. Ist es also Essig mit der vermeintlich sauberen Milch? Für Silke Oppermann ist das zu kurz gedacht. Die Expertin der Umweltorganisation WWF verweist auf größere Zusammenhänge: Mineralöldünger und Pestizide, die in der konventionellen Milchproduktion eine Rolle spielen, zerstören den Lebensraum Boden, mitsamt seinen ganzen Lebewesen und ihren aufeinander abgestimmten Kreisläufen und Funktionen. Und das hat Folgen: Sterben die Bodenlebewesen, geht auch die Speicherfähigkeit der Böden von CO2 und Kohlenstoff flöten, warnt Silke Oppermann. Böden seien der zweitgrößte Speicher von CO2 nach den Ozeanen. Und den sollten wir weniger mit Füßen treten, sondern besser auf ihn aufpassen.

Was kommt auf die Schnitte?

Apropos beißen. Was klemmt zwischen Ihren Pausenbrot-Schnitten? Für alle, die vom Fleisch auf den Käse gekommen sind: Für die Produktion von einem Kilogramm Käse braucht es zwischen vier und 13 Liter Milch. Das macht pro Kilo Käse laut Ifeu-Studie etwa 5,7 Kilogramm CO2, oder mehr, ja nach Sorte. Und wieviel CO2 fällt bei der Fleischproduktion an? Für ein Kilogramm Hähnchen durchschnittlich 5,5 Kilogramm, ein Kilo Schweinefleisch bringt durchschnittlich 4,6 Kilogramm Klimagas auf die CO2-Waage, Rindfleisch 13,6 Kilogramm. Das liegt uns also besonders schwer im "CO2-Magen".

Prost, Mahlzeit! Wie essen wir denn nun klimafreundlich?

Puh, das will man spontan am besten erst mal runterspülen, am besten klimaneutral. Womit denn nun? "Von den gesamten Klimagasen, die unsere Ernährung verursacht, liegen Getränke auf Platz zwei, direkt nach Fleisch und noch vor Getreide- und Milchprodukten", sagt Ernährungswissenschaftler Malte Rubach. Der C02-Abdruck von Getränken ist ihm zufolge vergleichsweise klein. Leitungs- und Mineralwasser haben die geringsten Auswirkungen auf das Klima. Abgefüllte und zubereitete Getränken wie Kaffee und Tee verursachen dagegen einen CO2-Fußabdruck. Wie stellen diese Schlingel denn das nun wieder an? "Beim Tee ist der größte Verursachungspunkt zum Beispiel das Kochen von Wasser, nicht der Tee selbst, beim Kaffee ist es die Röstung", erklärt Rubach.

Es gibt Reis, Baby!

Pflanzliche Milch: Der Kaffeeweißheisheit letzter Schluss? Bildrechte: IMAGO / Norbert Schmidt Oh je. Für alle, die ihren Nachmittagstee mit einem Schuss Milch trinken oder den Kaffee am Morgen: Was ist denn mit den pflanzlichen Milch-Varianten, für die sogar das Bundesumweltamt wirbt? Einer großangelegten Studie zufolge, die Sie hier lesen können, haben die pflanzlichen Produkte in allen relevanten Umweltaspekten gegenüber der Kuhmilch klar die Nase vorn. Aber auch hier gießt uns Silke Opermann Essig in den Kaffee: Der CO2-Abdruck von Reis ist hoch, der Mandel-Anbau ist dank Wasserknappheit und Dürre in Anbauländern wie Spanien und Kalifornien eher Problemkind denn ökologischer Sonnenschein. Das räumt auch Anne Klatt vom Umweltbundesamt in Dessau ein: Angesichts der Wasserknappheit in den Anbauregionen müsste man Kuhmilch der Soja- oder Mandelmilch vorziehen. Stopp! Hier spuckt uns prompt Ernährungswissenschaftler Malte Rubach in die Tasse: Diese Ersatzprodukte haben doch weniger Nährstoffe als Vollmilch, wodurch mehr Mandel-, Reis-, oder Sojamilch getrunken werden müsse, wodurch wiederum ... Sie wissen schon.

Es gibt Reis, Baby! Der Ohrwurm ist garantiert vegan. Bildrechte: dpa Das kann einem Blutdruck ordentlich in die Höhe treiben. Prima, da braucht man gar keinen Kaffee mehr, aber wenn dann doch, einfach ohne Reis-Milch. Man kann dabei ja ersatzweise den Helge-Schneider-Song summen: Es gibt Reis, Baby! Scherz beiseite. Was würden eigentlich Frau Klimadebatte und Herr Umweltschutz sagen, wenn sie in der Hitze des Tischgefechts zu Wort kämen und man ihnen einfach zuhören würde? Vermutlich etwas sehr Beruhigendes. "Wenn wir das, was wir haben, anders als bisher nutzen, kann die Erde durchaus zehn Milliarden Menschen ernähren". Das hat das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung PIK ausgerechnet. Die gute Nachricht dabei: Kröten im wahrsten Sinne des Wortes müssen wir dafür nicht schlucken. Nur unseren Umgang mit Süßwasser, Dünger, Land und Ökosystemen komplett umstricken, landwirtschaftliche genutzte Flächen der Natur überlassen und unsere Essgewohnheiten ändern.