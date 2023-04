Insgesamt betrachtet haben die MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer eher wenig Verständnis dafür, wenn bei der Vergabe von bestimmten Posten im Öffentlichen Dienst die politische Einstellung eine Rolle spielt. Am größten ist das Verständnis bei der Besetzung von Stellen im direkten Umfeld von Spitzenpolitikern.



41 Prozent können es nachvollziehen, wenn die politische Einstellung hierbei berücksichtigt wird. Deutlich weniger haben Verständnis, wenn dies auch bei der Einstellung von Leitern in Ämtern und Behörden der Fall ist. Am geringsten ist das Verständnis bei der allgemeinen Vergabe von Jobs im Öffentlichen Dienst. Lediglich 17 Prozent finden es in Ordnung, wenn das Parteibuch hier von Bedeutung ist.