Es sind schockierende Vorwürfe, die die Userin @elmicaella4.0 In einem tausendfach geteilten Video auf TikTok äußert. "Du hast dein Kind um neun Uhr in den Kindergarten gebracht. Was du nicht weißt: um zehn Uhr fährt ein Auto vor, ein Mann steigt aus und geht in den Kindergarten deines Kindes." Dieser würde sich anschließend Kinder aussuchen und diese unter Kenntnis der Kita-Leitung mitnehmen. "Sie werden zu Menschen gebracht die mit Kindern – ihr wisst schon – machen wollen."

Es sind schwere Anschuldigungen systematischen Kindesmissbrauchs an einer zunächst nicht näher benannten Kindertagesstätte in Baden-Württemberg. Das Video geht viral, wird tausendfach geteilt und kommentiert. Einige Kinder hätten nun ihr Schweigen gebrochen, mehrere Mütter hätten Anzeige gestellt, schließlich sei ihnen vor Gericht jedoch "der Mund verboten" worden, sagt die Frau im Video. In den Kommentaren zu dem viralen TikTok-Clip wird später der Name einer Kita in der Stadt Freiburg genannt. Dieser verbreitet sich rasend schnell, letztlich wird sogar das Foto eines Kita-Leiters geteilt und zum Mord aufgerufen. Belege für ihre enormen Anschuldigungen führt die Creatorin nicht an. TikTok hat den Account inzwischen gesperrt. Das Video liegt MDR AKTUELL vor.