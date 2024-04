Die Kriterien der Aufgabenerstellung für die Theoretische Fahrerlaubnisprüfung entsprechen den gängigen Kriterien für psychometrische Testverfahren: Validität und Reliabilität. Das heißt, die Aufgaben müssen zwischen Personen, die über notwendige Kompetenzen für eine sichere und umweltbewusste Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr verfügen und Personen, die über diese Kompetenzen noch nicht in ausreichendem Maße verfügen, zuverlässig unterscheiden. Inhaltliche Vorgaben dazu leiten sich aus den europäischen und nationalen Richtlinien ab.

Alle Aufgaben im Fragenkatalog durchlaufen bis zu ihrem Einsatz in der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung einen mehrstufigen (Qualitätssicherungs-)Prozess durch verschiedene Fach- und Entscheidungsgremien. In diesen Gremien werden die Aufgaben mit allen am Fahrerlaubnisprüfungsprozess Beteiligten, zum Beispiel hinsichtlich der Prüfungsrelevanz, der Rechtssicherheit sowie der sprachlichen Korrektheit und Verständlichkeit überprüft. Darüber hinaus werden alle eingesetzten Aufgaben – wie schon ausgeführt – kontinuierlich evaluiert.

Für die Durchführung der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung für die Fahrerlaubnisklasse B stehen aktuell insgesamt 1.197 Aufgaben im Grund- und Zusatzstoff zur Verfügung. Dieser Umfang entspricht im internationalen Vergleich einer eher geringeren Anzahl an Aufgaben – und sie sind in Deutschland allen Bewerbern öffentlich zugänglich, auch das ist in anderen Ländern der EU nicht immer gegeben. Dort bleiben die in der Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung eingesetzten Aufgaben geheim.