Die beiden Gründer sind – genau wie Holger Sasse in Aschersleben – davon überzeugt, dass sich in unserem Wirtschaftssystem einiges ändern muss. Nicht nur was die Investitionsbereitschaft in den Osten, sondern auch, was den Umgang mit Rohstoffen angeht, wie Hannemann erklärt: "Der Kapitalismus der Zukunft kann nur noch in einer Art von Kreislaufwirtschaft funktionieren. Also nicht mehr Rohstoffe abbauen, verbrennen, verbuddeln. Sondern wie zum Beispiel Solarmodule oder Batterien in den Recycling Prozess einführen, sodass wir wirklich in eine Kreislaufwirtschaft reinkommen. Dann wird dort der Kapitalismus wieder funktionieren, denn heute basiert er, wenn wir ehrlich sind, viel auf Ausbeutung."