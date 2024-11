Daher wurde auch hier der Hebesatz gesenkt – auf 400 Basispunkte, erklärt Thomas Weihermüller. Er wacht über Dresdens Steuer- und Stadtkassenamt: "Die Werte der Grundstücke sind also höher festgesetzt worden als nach den Verhältnissen von 1935, und genau das führt zu dieser Absenkung." Während die Hebesätze nun also in Westdeutschland steigen.

Weihermüller erklärt sich das auch damit, dass im Westen die Grundsteuer auf Basis von Werten aus dem Jahr 1964 berechnet wurde: "Und das führt jetzt zu dieser Einjustierung. Dass also in den meisten ostdeutschen Städten, zumindest in den Großstädten, die Hebesätze nach unten gehen, während sie in den westdeutschen Städten in vielen Fällen, soweit ich das überblicke, deutlich nach oben gegangen sind."