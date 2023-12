09:33 Uhr | Entwarnung für Südthüringen

Die Landeseinsatzzentrale hat am Morgen die Warnmeldungen für Rappelsdorf, sowie für Oberrod, Hefstädt, Themar und Koster Veßra aufgehoben. Hintergrund für die Hochwasserwarnung waren die Talsperren Schönbrunn und Ratscher. Sie konnten am Montagabend beide nicht mehr genug Wasser aufnehmen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hat sich die Lage in der Nacht auf Dienstag nicht weiter verschärft, weil erfolgreich Wasser abgelassen werden konnte. Die Pegel an der Schleuse, Nahe und Werra gingen über Nacht zurück, liegen aber teilweise noch immer bei Meldestufe zwei von drei.

09:00 Uhr | Thüringen: Freiwillige helfen unermüdlich

In Rappelsdorf in Südthüringen ist in der Nacht eine Schutzmauer teilweise unterspült worden. Wie Ortsteil-Bürgermeister Marko Frühauf MDR THÜRINGEN sagte, konnten Feuerwehrleute die Mauer jedoch festigen. Frühauf lobte die Arbeit der Helfer, teilweise hätten sie 48 Stunden nicht geschlafen. Inzwischen gab es vor Ort eine Entspannung: Das Hochwasser an der Schleuse sei mittlerweile leicht gesunken.

08:45 Uhr | Einige Straßen in Sachsen wegen Überflutung gesperrt

Zahlreiche Straßen in Sachsen sind wegen Überflutung gesperrt. Betroffen sind nach Informationen des MDR-Verkehrszentrums auch zwei Bundestraßen. So ist derzeit die B2 in Leipzig am Goethesteig nicht passierbar. Auch die B 107 am Abzweig Köthensdorf bleibt weiter wegen Überflutung gesperrt. Entlang der Elbe bereiten sich die Kommunen unterdessen auf die Alarmstufe 3 vor, die wegen der Schneeschmelze im Riesengebirge morgen erwartet wird.

8:27 Uhr | Sachsen-Anhalt: Bahnverkehr eingeschränkt

Die Bahn hat in Sachsen-Anhalt weiter Probleme durch unterspülte Gleise. Der Streckenabschnitt zwischen Magdeburg und Ochtmersleben im Landkreis Börde ist deshalb gesperrt. Außerdem haben mehrere Fähren ihren Betrieb eingestellt.

Bereits seit gestern gibt es Einschränkungen bei der Verbindung zwischen Magdeburg und Hannover, die voraussichtlich bis Mittwoch anhalten sollen: IC-Züge würden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet und verspäteten sich dadurch um etwa 30 Minuten, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Gleiches gelte für Züge zwischen Magdeburg und Berlin.

07:30 Uhr | Hochwasserlage auch am zweiten Weihnachtsfeiertag angespannt