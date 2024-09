Neben Schulaufgaben nutzt die Familie KI auch gegen Langeweile. Eine von Neahs Lieblingsbeschäftigungen: Fantasiegeschichten. Dabei spinnt die KI von einem Satz ausgehend eine Geschichte immer weiter. Die KI-Stimme fängt an: "Es war einmal ein kleines Einhorn, das in einem Wald aus Zuckerwatte lebte." Dann ist Neah dran, dann ihr Vater und immer so weiter. Bald fliegt ein riesiges Walross durch die Luft, das das Einhorn fressen will – dann aber stattdessen ein See aus Zuckerguss mit Donutbäumen ansteuert. "Es ist total witzig, was dabei herauskommt. Die KI bringt immer neue, überraschende Wendungen."