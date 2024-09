Auf die Frage nach wichtigen KI-Institutionen in Thüringen verweist etwa der KI-Chatbot Perplexity unter anderem auf ein "Zentrum für Künstliche Intelligenz (ZKI)" an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dort gibt es aber kein ZKI. Eine Google-Suche verweist dagegen an die Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung e.V. (ZKI) in Berlin. Immerhin auch in Jena ist das ZAKI (Zentrum für angewandte künstliche Intelligenz) – allerdings an der Ernst-Abbe-Hochschule. Die KI-generierte Antwort war also eine klassische Halluzination.