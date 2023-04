Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einem zunehmenden Mangel an Medikamenten für Kinder gewarnt. Präsident Thomas Fischbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man behandele schon jetzt fernab der Leitlinien. Man werde wieder in eine Versorgungsnot geraten, die noch schlimmer werden könnte als zuletzt. Es fehle an Fieber- und Schmerzmedikamenten in kindgerechter Darreichungsform. Auch Penicillin gebe es derzeit nicht, sagte Fischbach.

In einem offenen Brief von Kinderärzten aus Deutschland, Frankreich, Südtirol, Österreich und der Schweiz an die Gesundheitsminister der Länder heißt es, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen werde durch den Medikamentenmangel nachhaltig gefährdet. "Noch vor wenigen Jahren war dieses Szenario eines Versorgungsmangels in unseren Ländern nicht einmal ansatzweise vorstellbar." Die politisch Verantwortlichen werden dazu aufgefordert, die Situation umgehend zu lösen. Zudem appellieren die Unterzeichner des Aufrufs, eine "ausreichende Produktion und Bevorratung wichtiger Arzneimittel der pädiatrischen Grundversorgung in Europa sicherzustellen".