Lieferprobleme gibt es nicht nur bei Allergie-Präparaten. Auch Antibiotika, Schmerzmittel und Krebsmedikamente sind knapp. Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern die gesamte Europäische Union. Die Ursachen liegen in den fragilen Lieferketten und der Abhängigkeit von Drittstaaten. In der Debatte wird daher vor allem gefordert, die Produktion von wichtigen Medikamenten zurück in die EU zu holen.