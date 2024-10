In den vergangenen 30 Jahren ist die Durchschnittstemperatur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen um 1,1 Grad gestiegen und damit etwas stärker als im Rest der Welt. Das erklärt Frank Kreienkamp vom Deutschen Wetterdienst. Er ist einer der Autoren des Klimareports Mitteldeutschland .

Dass Mitteldeutschland stärker als andere Gebiete vom Klimawandel betroffen ist, macht Kreienkamp an der Lage fest. Denn Mitteldeutschland sei kontinentaler als andere Regionen: "Das heißt, wir sind im Sommer auch mal wärmer. Nicht ganz so warm wie der Oberrheingraben, aber teilweise ganz schön warm."

Was zudem in Mitteldeutschland eine Rolle spielt: Trockenheit. "Wir sind sehr weit weg vom Meer, sind schon kontinental und das wirkt sich insbesondere im Sommer stark aus." Deswegen gebe es hier mehr Trockenphasen als in anderen Bundesländern.