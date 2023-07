Vorreiter sind bisher vor allem Städte

Wenig überraschend ist, dass die kreisfreien Städte wie Jena oder Erfurt auch in der Umfrage gut abschneiden. In Jena gibt es nicht nur Thüringens bisher einzigen Klimaanpassungsmanager, sondern auch ein konkretes Konzept für weitere Aktionen. Jena gibt zudem an, alle geplanten Anpassungen zukünftig auch finanzieren zu können.

Aber auch kleinere Städte wie Sömmerda ziehen nach: Die Stadt hat beispielsweise im Winter einzelne Maßnahmen angekündigt und will in der Innenstadt mobile Pflanzcontainer, Wasserzerstäuber oder Sonnensegel installieren. Ermöglicht durch EU-Förderungen. Und gerade hat die Stadt Gera angekündigt, einen Hitzeaktionsplan zu aufzustellen: Sonnensegel, Brunnen und Wasserspeichermöglichkeiten sollen allesamt das Leben für die Menschen in Gera erträglicher machen - auch an Hitzetagen. Darüber hatte die Ostthüringer Zeitung (€) berichtet.

Mit Wasserzerstäubern am Eingang zur Marktstraße will Sömmerda Erfrischung an Hitzetagen schaffen. (Animation) Bildrechte: maniax-at-work, Klimakalender 2019 Stadt Sömmerda

Druck könnte mit Bundesgesetz wachsen

In Zukunft könnte der Druck auf alle Kommunen aber wachsen. Am Donnerstag beschließt aller Voraussicht nach die Regierung in Berlin einen Entwurf für das Klimaanpassungsgesetz. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will die Bürgermeister und Landräte dazu bewegen, ihre Bürger zu schützen: Nach jetzigem Stand würde es unter anderem dazu führen, dass alle Kommunen in Deutschland ein Anpassungskonzept vorweisen müssen. Ob das dann die Gemeinden oder die Kreise machen müssen, ist nicht ganz klar. Die Landkreise könnten aber kleinere Gemeinden von der Pflicht befreien, sofern sie selbst ein Konzept vorweisen können. Die Bundesländer müssten das Projekt kontrollieren und dürften auf den Mehraufwand nicht unbedingt erpicht sein.

Bund und Land sollten Maß halten, um eine Überforderung zu vermeiden. Markus Steinmeier Stellvertretender Geschäftsführer des Thüringer Gemeindebunds

Der Thüringer Städte- und Gemeindebund kritisiert den aktuellen Stand des Gesetzesentwurf. "Bund und Land sollten Maß halten, um eine Überforderung zu vermeiden", sagt Geschäftsführer Steinmeier. "Es ist nicht ersichtlich, wie nun allein eine faktisch bundesgesetzliche Verpflichtung, Konzepte aufzustellen, die Klimaanpassung der Gemeinden und Städte in Thüringen weiter voranbringen soll", so Steinmeier. Zudem würden die Gemeinden und Städte zeitgleich vor der Herausforderung stehen, eine kommunale Wärmeplanung umsetzen und die Anforderungen des Gebäude-Energie-Gesetzes erfüllen zu müssen.

Das Thüringer Umweltministerium verweist mit Blick auf das neue Bundesgesetz lediglich auf das seit 2018 bestehende Thüringer Klimagesetz und die Klimaschutz- und Anpassungsstrategie. Inwieweit Thüringen seine Zustimmung zu dem finalen Gesetz ausdrücken will, konnte das Umweltministerium zum Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht mitteilen.

Zur Recherche:

Die Umfrage, die der MDR auswerten konnte, wurde von Journalistinnen und Journalisten von NDR Data, WDR Quarks, BR Data und Correctiv erstellt, unter fachlicher Beratung der TU Dortmund. Angefragt wurden im Zeitraum von April bis Mai 2023 alle 400 Landkreise, kreisfreien Städte und Regionalverbände. Durch die Recherche ist der bislang umfangreichste öffentlich verfügbare Datensatz zur Klimafolgenanpassung der Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland entstanden. Der vollständige Datensatz steht hier zum Download bereit.