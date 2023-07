Walsers Auseinandersetzung mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki gilt bis heute als herausragender Streit der modernen deutschen Literaturgeschichte. Wiederholt löste Walser auch mit mit Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen kontroverse Diskussionen aus. 1998 warnte er in seiner Friedenspreis-Rede in der Frankfurter Paulskirche, Auschwitz dürfe nicht als Moralkeule instrumentalisiert werden. Im vergangenen Jahr gehörte der Autor zu den Unterzeichnern eines offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz, in dem sich Intellektuelle gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprachen.