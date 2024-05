Voraussichtlich wird Höcke zeitnah erneut in Halle vor Gericht stehen, weil er im Dezember 2023 in Gera die SA-Parole erneut verwendet haben soll. Damals sprach er vor rund 350 Zuhörern über den Prozess in Halle und ließ sein Publikum den Slogan "Alles für …" im Chor vollenden. Dieser Fall sollte ursprünglich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera in Halle mitverhandelt werden, wozu es schließlich nicht gekommen war.