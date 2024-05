Wahlkampf Was bringen eigentlich die vielen kleinen Wahlplakate?

Eine große Hauptstraße im Leipziger Südosten, links und rechts der Fahrbahn das bunte Meer an Wahlplakaten, meistens angebracht an Straßenlaternen. Da hängt der Kandidat der SPD über dem der Grünen, gefolgt von CDU und AfD. Wer soll da durchblicken?

Beispiele wie in Leipzig finden sich überall, auch in Sachsen-Anhalt. Dort ist Andreas Schmidt Co-Vorsitzender der SPD und erklärt den Nutzen folgendermaßen: "Plakate sind, anders als viele das denken, nicht dazu da, um Botschaften zu übermitteln. Plakate erinnern zum einen daran, dass die Wahl stattfindet – das ist nicht ganz selbstverständlich, denn Kommunalwahlen passieren ja nicht in der Tagesschau und Leute, die keine Zeitung lesen, müssen ja auch irgendwie mitkriegen, dass Wahl ist und wer kandidiert. Und das ist die zweite Funktion der Plakate, sie erinneren daran, dass die einzelne Partei da ist, Kandidaten und Kandidatinnen anbietet und man sie dann am Wahltag auch auf dem Wahlzettel finden wird."