In den Kommentaren wird deutlich, dass nicht alle, die sich gegen das Böllerverbot aussprechen, selbst Feuerwerkskörper zünden. So schreibt beispielsweise MDRfragt-Mitglied Jannes (24) aus Magdeburg: "Ich persönlich muss kein Feuerwerk entzünden und möchte dafür auch kein Geld ausgeben. Gleichzeitig freue ich mich jedoch, die Raketen der anderen Leute am Himmel zu beobachten. Für ein Feuerwerksverbot sehe ich keine Notwendigkeit." Auch Hartmut (65) aus dem Wartburgkreis findet das Böllern zwar selbst nicht wichtig, merkt jedoch zugleich an, dass es anderen "aus Tradition wichtig ist" und fordert daher, dass letztendlich jeder für sich selbst entscheiden soll.



Was diese Tradition am Ende ausmacht, beschreibt Diana (25) aus dem Landkreis Zwickau. Sie kann ihre Sorgen am Silvester-Abend einfach mal vergessen und findet, "man kann endlich loslassen" und hat das Gefühl, "aller Schrott fliegt mit in den Himmel." Ähnlich sieht es Renate (65) aus Magdeburg. Sie erzählt: "Auf fröhliche Art erinnern wir uns an den alten Brauch, durch Knall und Rauch die alten und bösen Geister zu vertreiben." Für sie bedeutet es heute "durch Licht und Lärm das Alte und Belastende hinter einem zu lassen und dem Neuen Raum zu geben."



Für Enrico (36) aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge spielen vor allem die Kinder eine zentrale Rolle. Er schreibt: "Ich liebe es, den Kindern stets ein fröhliches Jauchzen zu entlocken, wenn wieder eine Rakete am Himmel zündet."